Es wartet Satirekunst auf höchstem Niveau

Lachen, was das Zeug hält! Das ist an diesem Wochenende mit Sicherheit garantiert, denn mit Robert Palfrader, Lainer & Aigner und der Deutschen Theresa Reichl kommt geballte Kabarett-Power nach Oberösterreich. Auf Neues einlassen kann man sich beim Konzert der Austrian Art Gang, dem Auftritt im Posthof Linz von Philipp Hochmair und Kurt Razelli oder beim Performance-Brunch in Micheldorf. Hier findet jeder was!