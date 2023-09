Auch Superhelden müssen ihren Job erst lernen

Die Hauptrolle in der Serie, in der Arnold Schwarzeneggers Sohn Patrick den Vorzeige-Superheldenkandidaten Luke spielt, hat die junge Darstellerin Jaz Sinclair inne. Sie mimt Marie Moreau, die mit ihren Kräften - sie kann ihr Blut in eine Waffe verwandeln - ihre eigenen Eltern getötet hat und ihr Schicksal nun zum Besseren wenden will: „Marie kommt in einer Art Überlebensmodus an das College. Sie ist eine Einzelkämpferin mit einem klaren Ziel. Aber dann wird sie wieder und wieder überrascht, im Guten wie im Schlechten. Sie sieht das System, dem sie vertrauen sollte, bröckeln“, erklärt Sinclair, was ihre Figur gleich in der ersten Staffel zu stemmen hat. „The Boys“-Star Jack Quaid gab der Nachwuchs-Schauspielerin Tipps: „Er hat mir geraten, einfach immer ein Team mit meinen Darstellerkollegen zu bleiben. Dann würden wir es gemeinsam schaffen. Daran habe ich mich natürlich gehalten.“