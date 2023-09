Neue 6er-Sesselbahnen in Kitz auf der Zielgeraden

Während die Tiroler bei relativ hohen Temperaturen noch den Spätsommer genießen und wohl noch keinen Gedanken an den Winter verschwenden, laufen bei den Bergbahnen die Vorbereitungen für die Skisaison bereits auf Hochtouren. So wie bei KitzSki, wo fleißig am Neubau der beiden 6er-Sesselbahnen Gauxjoch und Trattenbach gewerkelt wird. Wie berichtet, investieren die Bergbahnen Kitzbühel rund 23 Millionen Euro in die Projekte. Mitte Mai erfolgte der Startschuss.