Nur eine Handvoll neue Lifte für Tiroler Skiwinter

Klar, dass Tageskarten deutlich teurer werden, dies hatte zuletzt bereits Staub aufgewirbelt. So sind für eine Tageskarte im Zillertal nun 72,50 Euro zu zahlen - ebenfalls in kleineren Skigebieten und in der Nebensaison. Auch Sölden (70 Euro), Ischgl (72 Euro) und der Arlberg (75 Euro) dringen in neue Preisdimensionen vor.