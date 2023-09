Schweiz erlaubt Panzer-Rückverkauf an Berlin

Das Schweizer Parlament hat der Ausmusterung von 25 Panzern des Typs Leopard 2 für den Rückverkauf an den deutschen Hersteller zugestimmt. Nach dem Nationalrat nahmen am Dienstag auch die Vertreter der Kantone im Ständerat den Schritt an. Die Schweizer Regierung unterstützt dies. Sie muss jedoch noch über den eigentlichen Rückverkauf und seinen Zeitpunkt entscheiden. Berlin hatte dem neutralen Land zugesichert, dass die Panzer nicht an die Ukraine gehen werden.