Moskau zwingt neu Eingebürgerte zu Kriegsdienst

Die Teilmobilisierung vor einem Jahr sorgte in Russland für Entsetzen. „Für viele Russen war dies der Zeitpunkt, an dem der Krieg ihres Landes gegen die Ukraine endgültig zu spüren war“, berichtete das russische Exilmedium „Meduza“. Seitdem sucht der Kreml selbst in fernen Gefilden wie in Kuba nach neuen Kämpfern - teilweise werden sie mit hohem Sold, aber auch falschen Versprechungen in den Kriegsdienst gelockt.