Pyro-Wahnsinn: „Bis jemand getötet wird!“

Was aber passieren kann, wenn sich Chaoten nicht daranhalten, weiß Ex-Rapid-Torwart Georg Koch. Im Derby gegen die Wiener Austria explodierte am 24. August 2008 ein Böller direkt neben dem Profi. Er erlitt ein Knalltrauma und einen Kreislaufzusammenbruch, der Täter konnte nie ermittelt werden. Nach Monaten an Therapie musste Koch seine Karriere wegen dauerhafter Schäden für immer beenden.