Zwei neue Ausstellungen und pralles Fest-Programm

Bouchra Khalili etwa hinterfragt in ihrem Video „The Tempest Society“ die internationale Solidarität, Jasmina Cibic in ihrer „Gallery of Non-Aligned“ kulturelle Identität, indem sie kunstvolle Staatsgeschenke zur Diskussion stellt. Internationale Fahnen verwandelt die Société Réaliste in Camouflage-Tücher, behält aber die landestypischen Farben bei.