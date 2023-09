Baustart für neuen Bildungscampus in Oberwart

Vor mehr als zehn Jahren wurden in der Stadtgemeinde Oberwart die ersten Ideen für den Bau einer neuen Volksschule laut. Dass dieser Bau notwendig ist, zeigen auch die deutlich steigenden Schülerzahlen. „Alleine heuer konnten wir 95 Taferlklassler, so viele wie noch nie, in der Schule begrüßen“, freut sich Direktorin Roswitha Imre beim Spatenstich für den neuen Bildungscampus. Wenn das Gebäude mit dem Schuljahr 2025/2026 in Betrieb geht, dann wird es eines der modernsten Bildungseinrichtungen des Landes sein.