Wiens Spitäler werden zu Lebensmittelrettern

Wiens städtische Kliniken sind nicht nur Lebensretter, sondern immer öfter auch Lebensmittelretter. Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Fast ein Drittel der ausgegebenen Essensmenge landet in heimischen Spitälern in der Tonne - teilweise sind es sogar mehr als 50 Prozent. Franz Tragner von United Against Waste rechnet vor: „In Österreich sind es rund 20.000 Tonnen jährlich. Damit werfen wir einen Warenwert von 100 Millionen Euro einfach weg.“ Wien und der Gesundheitsverbund (Wigev) als größter Gesundheitsdienstleister Österreichs ist davon besonders betroffen. Zusammen mit United Against Waste werden jetzt neue Initiativen gesetzt. Diese tragen erste Früchte. Gemeinderat Stephan Auer-Stüger: „Alle Wigev-Kliniken machen mit. Hietzing und Favoriten sind hier Vorreiter.“