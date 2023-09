Zwei Millionen Euro weg: „Finanzexperte“ in Haft

Bei ihm wurden aus 200.000 Euro binnen kurzer Zeit 700.000 Euro. Dass er mit diesen Gewinnaussichten rund 30 Anleger aus dem Bekannten- und Freundeskreis für seine Online-Börsengeschäfte gewinnen konnte, verwundert weder Staatsanwalt noch Verteidigung. „Wenn viel Geld in Aussicht steht, setzt der Verstand aus“, erklärt der 53-Jährige am Landesgericht in St. Pölten. Und bekennt sich gleich zu Beginn schuldig.