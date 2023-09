Schwiegervater im Streit mit Messer attackiert

Die beiden Frauen leisteten umgehend Erste Hilfe. Nachdem dem Türken zunächst die Flucht vom Tatort gelang, kehrte er kurze Zeit später wieder in das Haus in Herzogenburg zurück. Der 35-Jährige wurde umgehend festgenommen. Am Freitag, dem 29. September, muss sich der mutmaßliche Täter nun wegen versuchten Mordes und Nötigung am Landesgericht St. Pölten verantworten.