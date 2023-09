Leiche am Wienerberg: Identität des Toten geklärt

Genaue Todesursache nicht mehr feststellbar

Spekulationen, dass der am Wienerberg entdeckte Tote auch ein Opfer des gesuchten mutmaßlichen Serientäters sein könnte, bestritt die Polizei von Anfang an. Der Mann sei eines natürlichen Todes gestorben, wobei die genaue Todesursache nicht mehr feststellbar war. Die bereits skelettierte Leiche dürfte mehrere Monate in einem Gebüsch gelegen sein, ehe sie entdeckt wurde.