Unbelehrbarer Alkolenker rastete bei Kontrolle aus

Mit 1,3 Promille verursachte ein 46-Jähriger aus St. Marienkirchen/P. am Freitagnachmittag mehrere Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht. Polizisten erwischten den Alkolenker in Pichl, nahmen ihm den Führerschein ab. Gegen 18 Uhr wurde sein Wagen erneut von einer Streife gesichtet und angehalten - diesmal war der Bruder (30) aus Wallern am Steuer.