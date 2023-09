Steirische Board-Pioniere surfen auf Erfolgswelle

In einer Garage in Schladming fing alles an. Dort gründete der ehemalige Snowboard-Europameister Gerfried Schuller Blue Tomato und legte damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte. Schnell entwickelte sich das kleine Geschäft zu einem international bekannten Unternehmen mit 850 Mitarbeitern und mehr als 80 Standorten in acht Ländern. Schon lange ist Blue Tomato nicht mehr nur Skatern und Snowboardern ein Begriff, die Schuller bereits im Garagengeschäft die Türe einrannten. Als einer der größten Händler in den Bereichen Snowboard, Freeski, Touring, Skate und Surf hat man sich mit 450.000 Produkten einen Namen gemacht. Heuer feiert das steirische Unternehmen mit Sitz in Schladming sowie Hauptquartieren in Graz und Wien 35-jähriges Bestehen.