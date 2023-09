E-Scooter-Lenker stürzte - Fußgänger ging weiter

Der 30-Jährige war am Freitag kurz vor Mitternacht mit dem E-Scooter im Stadtgebiet von Innsbruck unterwegs. Auf der Ing.-Etzel-Straße musste er einem Fußgänger ausweichen, weil dieser vor ihm auf die Fahrbahn fiel. Um nicht gegen den am Boden liegenden Mann zu fahren, stürzte er und verletzte sich an der Schulter.