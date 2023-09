Für Serienbetrüger war im Mölltal Endstation

„In weiterer Folge wurden der 19-Jährige und sein 18-jähriger Cousin und Beifahrer, beides rumänische Staatsbürger, umfangreich kontrolliert“, so die Polizei. Da stießen die Beamten auf eine laufende Fahndung aus der Steiermark - der 19-jährige Lenker steht in Verbindung mit Betrugsfällen in ganz Österreich, konnte aber nie angehalten werden. „So wurden die beiden festgenommen und auf der PI Obervellach einvernommen“, berichtet die Polizei. „Dort gestand der 19-Jährige einen Geldwechselbetrug am 17. September in der Steiermark, aber sonst nichts. Sein Cousin bestritt überhaupt alle Vorwürfe.“