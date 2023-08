Pärchen nutzte Hilfsbereitschaft für Betrug aus

Der skurrile Betrugsfall spielte sich in Unterach ab. Dort sprach Montagabend ein Pärchen mit einem rumänischen Fahrzeug einen 35-Jährigen bei einer Bushaltestelle an. Sie hätten eine Panne, gab das Pärchen vor, würden dringend Bargeld benötigen. Aber eine Bank würden sie nicht mehr aufsuchen können. Ob er, der nette Herr, nicht ihre rumänischen Lei in Euro wechseln könnte.