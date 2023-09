Büste des umstrittenen Dichters kehrt nun zurück

Fundament-Arbeiten bereits erfolgt

Am gestrigen Freitag begann die Stadt mit Fundament-Arbeiten, was aufmerksamen Passanten am Schloßberg nicht entging. Am Montag werden Arbeiter schließlich die erklärende Zusatztafel montieren und das Denkmal für den 1944 verstorbenen weststeirischen Dichterarzt wieder aufstellen. Das bestätigte man der „Krone“ auf Nachfrage im Rathaus.