Erklär-Tafel für Kloepfer-Büste ist jetzt fertig

Noch steht die Büste des umstrittenen Dichters Hans Kloepfer nicht an ihrem angestammten Platz am Grazer Schloßberg - aber bald sind alle Hürden aus dem Weg geräumt. Am kommenden Dienstag wird eine Stellungnahme zur Wiederaufstellung (das Denkmal wurde bekanntlich vor zweieinhalb Jahren beschmiert) den Ausschuss des Landtages passieren. Das Dokument liegt der „Krone“ vor. Was ist darin zu lesen?