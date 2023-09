Neue Verbindungen bringen Besserungen für Pendler

Aus Bad Tatzmannsdorf und Oberschützen wird es wieder schnellere Kurse nach Wien geben. So fährt in der Früh um 5.40 Uhr ein Zubringerbus von Bad Tatzmannsdorf über Oberschützen nach Pinkafeld - zugeschnitten auf die zuletzt auf dem ehemaligen „G1“ verwendeten direkten Zeiten, wo man direkt (Tür zu Tür) in einen großen Bus umsteigt, der die Fahrgäste weiter nach Wien bringt. „Wir haben immer gesagt, dass wir dort, wo wir Optimierungspotenzial sehen, rasch und flexibel nachbessern. Das engmaschige Öffi-Netz wird somit noch dichter - im Sinne der Pendler“, betont Dorner.