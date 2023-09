Österreich verstärkt Überwachung am Brenner

Die Migrationskrise auf Lampedusa beschäftigt auch Italiens Nachbarländer. Die Regierung in Paris hatte diese Woche eine Aufstockung bei der Zahl der Sicherheitskräfte an der Grenze zu Italien angekündigt. Auch Österreich steht eng mit den italienischen Behörden in Kontakt. Die Überwachung der Grenze am Brenner wurde intensiviert.