WSG Tirol gegen den Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE

Eine Woche nach dem erlösenden ersten Saisonerfolg im Kellerduell mit Austria Lustenau will die WSG Tirol zuhause gegen den WAC nachlegen. „Es wäre natürlich perfekt, wenn wir mit einem Heimsieg den wichtigen Auswärtssieg in Lustenau veredeln können“, sagte Trainer Thomas Silberberger. Ebenso wie die WSG peilt auch der WAC den zweiten Saisonsieg an und reist nach dem späten Punktgewinn bei Rapid durchaus selbstbewusst nach Innsbruck.