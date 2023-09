Der Pharao erwacht in der Wiener Marx Halle

Über den Boden flitzen kleine Geckos, dann ergießt sich von den Wänden eine Flut von Skarabäen, dieser mystische Käfer war in Ägypten ein Symbol für Auferstehung und Wiedergeburt. Und da öffnet sich plötzlich vor den Augen die Grabkammer von Tutanchamun in all ihrer spektakulären Pracht!