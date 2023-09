Von der Patientin zur ehrenamtlichen Helferin

Nach einer Herztransplantation 2018, die aufgrund einer schweren Herzerkrankung notwendig geworden war, durfte Sophie regelmäßig für ein paar Stunden das Spital verlassen, um ihre Eltern zu besuchen. Diese konnten in der schweren Zeit dank der Ronald McDonald Kinderhilfe ganz in der Nähe ihrer Tochter sein, im Wiener Kinderhilfe Haus in der Borschkegasse.