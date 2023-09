„Die Kaufleute fühlen sich im Stich gelassen“

Ruck-zuck zum Neustart! Nachdem über den vorherigen Betreiber des Unimarktes in Neuhofen an der Krems ein Konkursverfahren eröffnet wurde, reagierte die UNIGruppe aus Traun schnell: Donnerstag war das Geschäft wegen Inventur zu, seit gestern ist der Einkauf dort wieder normal möglich, weil Michael Marick, der schon den Supermarkt in Pucking betreibt, nun auch jenen in Neuhofen schupft.