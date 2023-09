Kickl: Lieber ins Wirtshaus als zu Puls 24

Details sollen noch folgen. Bisher ging erst eine Folge des Bürgerforums über die Bühne. SPÖ-Chef Andreas Babler musste sich da im Lokal „Kolariks Luftburg“ Fragen eines nicht besonders freundlich gestimmten Stammtisches stellen. Im Schnitt sahen sich 50.000 Menschen die Sendung an. In Folge zwei am kommenden Dienstag ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu Gast.