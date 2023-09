Rotwein statt Milch geladen, Papiere gefälscht

Zu dem Vorfall kam es gegen 0.15 Uhr. Der 61-Jährige war auf der Reschenstraße in Faggen in Richtung Landeck unterwegs. Dabei geriet der „Brummi“ ins Visier einer Streife der Polizei Nauders. „Der Lenker wies Frachtpapiere vor, in denen ein Transport von Milch bescheinigt war“, heißt es von den Ermittlern.