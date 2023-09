Baby Diana starb: „Dachte, das Fläschchen reicht“

Angeklagte log Nachbarin an

Am ersten Prozesstag nun erklärte die Angeklagte, dass sie ihr Töchterchen Diana bereits in der Vergangenheit alleingelassen hatte. „Sehr wenige Male“, meinte Pifferi mit leiser Stimme vor Gericht. Und weiter: „Ich dachte, das Milchfläschchen, welches ich ihr gelassen habe, reiche.“ Dass sie ihre Nachbarin damals auch angelogen habe, indem sie diese wissen ließ, sie habe Diana einem Babysitter anvertraut, sei ausschließlich auf den Schock des Augenblicks zurückzuführen.