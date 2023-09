Kärnten führt bei den Konkursen an

Ähnlich trist auch die Lage bei den privaten Pleiten. Laut KSV gab es in den ersten neun Monaten 517 Schuldenregulierungsverfahren; das sind um 17 Prozent mehr als im „ruhigen“ Vorjahr. Der durchschnittliche Schuldner ist in Kärnten übrigens männlich (62 Prozent) und hat 85.000 Euro Minus am Konto. Gesamt ergibt das 44 Millionen Euro Passiva. Die Gründe für den Ruin: Hohe Kosten für Lebensmittel, Miete und Strom.