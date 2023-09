Erlaubnis für weitere Beschneiung am „Pleite-Berg“

Hoffen auf Petrus und viele Gäste

Wenn in der kommenden Skisaison Petrus auf Seiten der Kasberg-Retter ist, rückt der Wedelspaß auf 40 Pistenkilometern in greifbare Nähe. Und falls heuer die Lifte tatsächlich in Betrieb gehen, dann ist mit einer großen Anzahl an Gästen zu rechnen, die aus Solidarität kommen. Die Pächter in spe hoffen auf 110.000 Besucher, bisher waren es immer um die 65.000 gewesen.