Genug Geld und Personal für Kasberg stehen bereit

Wer steckt hinter der Gesellschaft, die den Kasberg retten will? Man gibt sich noch sehr verschlossen, es soll sich um eine Gruppe vor allem aus der Almtaler Wirtschaft und dem Verein „Lebenswertes Almtal“ handeln. Ehe die Tinte unter dem Pachtvertrag trocken ist und der Gläubigerausschuss und das Konkursgericht alles abgenickt haben, will offiziell niemand etwas sagen. „Wir sind nicht aktiv beteiligt, schauen, dass die Leute zusammenkommen“, sagt Markus Kramesberger, Ortschef von Grünau, der mit seinen Amtskollegen im Almtal in engem Austausch steht: „Wir hoffen, dass dieses Projekt gelingt. Wie wichtig der Skibetrieb für die Region ist, ist unbestritten.“ Die Gemeinden sind in der neuen Pächter-Gesellschaft nicht vertreten, zahlen auch nicht mit.