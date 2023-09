Schlagabtausch um neues Tierarzneimittelgesetz

“Mit dem Tierarzneimittelgesetz reduzieren wir den Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung weiter. Das ist ein Meilenstein im Veterinärwesen und wesentlich für die Vorbeugung von Antibiotikaresistenzen”, ist sich Tierschutzminister Johannes Rauch sicher. Das Gesetz orientiere sich an den EU-Vorgaben zum Tierarzneimitteleinsatz, die unmittelbar national angewendet werden müssen. Man habe in Abstimmung mit der Branche auch zahlreiche im Zuge der Begutachtung eingelangte Stellungnahmen berücksichtigt. Nun soll das Tierarzneimittelgesetz am 1. Jänner 2024 in Kraft treten.