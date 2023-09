Ballonfahrt endet mit „Kollision“ gegen Strommast

In Stromleitung verfangen

Bei der Landung im Auwald im Gemeindegebiet von Ellmau gerieten die Deutschen mit ihrem Ballon in eine am Feld verlaufende Stromleitung. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand. Die Florianijünger der Freiwilligen Feuerwehr Ellmau kümmerten sich um die Bergung des Ballons.