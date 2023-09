So wurden Winzerlegenden geschaffen

In der zweiten Episode von „Winzerlegenden“ wird hinter die Weindynastien Hirtzberger in Spitz an der Donau und das Weingut Bründlmayer geblickt. Zusätzlich wird auch die Quereinsteigerin Dorli Muhr beleuchtet, wegen der die großen Weinkritiker seit Jahren in das kleine Prellenkirchen pilgern.

„Winzerlegenden - Herkunft“ startet am Freitag, dem 22. September um 21:15 auf ServusTV und in der Mediathek bei Servus On.