YouTube-Fischer wegen Tierquälerei verurteilt

„Catch and Release“ wäre erlaubt gewesen

Das Zurücksetzen des Fisches in den See sei zu diesem Zeitpunkt sowohl aus ökologischen als auch gesetzlichen Gründen möglich gewesen, da sich das Tier noch bei Kräften befunden habe, so die Staatsanwaltschaft. Davon wollen die beiden Hobbyfischer jedoch nichts gewusst haben, heißt es weiter. Dies, obwohl sich einer der beiden auf Social Media sogar als „Profifischer“ bezeichnet.