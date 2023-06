Fischer wollen uns Wels & Co schmackhaft machen

Gastronomie muss sich umstellen

Veränderung war und ist auch das Schlüsselwort für die Berufsfischer. Vor 15 Jahren waren noch 120 Fischer rund um den Bodensee aktiv, heute finden sich nur mehr 40, in Vorarlberg sind es neun, wie am Freitag von Albert Bösch (Verband der Berufsfischer) erklärt wurde. „Und die Zahl wird weiter sinken“, prognostizierte er. Um den Felchenbestand im Bodensee zu sichern, sprach sich Bösch für eine ganzjährige Schonzeit aus. Zudem wird im Fischereizentrum in Hard Felchennachwuchs herangezüchtet, der dann in „stichlingssicherer“ Größe (35 Millimeter) ausgesetzt wird. Bösch ließ zudem durchklingen, dass sich Gastronomie und Fischliebhaber generell umstellen sollten - und zwar auf andere Fische, die im See zu finden sind, etwa Welse, Rotaugen und Brachsen.