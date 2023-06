Größter Wels aller Zeiten in Italien gefangen

Welse werden immer größer

Der Europäische Wels gilt als größter reiner Süßwasserfisch Europas. Ursprünglich war er besonders in Mittel- und Osteuropa anzutreffen, doch in den vergangenen 25 Jahren hat er auch in südlichen Ländern eine neue Heimat gefunden. Seit der vorwiegend nacht- und dämmerungsaktive Raubfisch auch in Norditalien angesiedelt wurde, werden im Fluss Po immer wieder beachtlich große Exemplare gefangen.