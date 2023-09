Italien zweifelt an Tunesiens Kooperationswillen

Die italienische Regierung hat am Montag neue Regeln gegen illegale Migration verabschiedet. Seither kommen weiterhin Migrantinnen und Migranten auf Lampedusa an. Am Dienstag waren es laut Behördenangaben 185 auf vier Booten, am Montag 475 Personen. Italiens Regierung hat nun Zweifel an der Kooperationsbereitschaft Tunesiens geäußert.