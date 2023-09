Meloni: Abschiebehaft in dünn besiedelten Gebieten

Auf der kleinen Mittelmeerinsel zwischen Sizilien und Nordafrika zählten die Behörden allein am vergangenen Dienstag rund 5000 Menschen, die auf Booten den Hafen erreichten - so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Mittlerweile wurden sehr viele Menschen von Lampedusa nach Sizilien oder in Unterkünfte auf dem Festland gebracht. Trotzdem ist das Erstaufnahmelager der Insel weiter völlig überlastet.