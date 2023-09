Tote Vorarlbergerin aus Gletscherspalte geborgen

Nachdem es am 14. August im Eismeer zu einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang gekommen war, bei welchem das Paar verschüttet wurde, musste die Suche nach den beiden Bregenzerwäldern vorerst aufgrund der schwierigen Bedingungen unterbrochen werden. Erst am vergangenen Dienstag konnte der vermisste Bergsteiger tot in einer Gletscherspalte aufgefunden und geborgen werden.