Papst: Rutschen „Stückweise in Dritten Weltkrieg“

In einer am Dienstag veröffentlichten Botschaft an Kurienkardinal Peter Turkson schreibt das Kirchenoberhaupt laut Kathpress: „Unsere Welt befindet sich weiter in einem stückweisen Dritten Weltkrieg, und im tragischen Fall des Konflikts in der Ukraine gehört dazu die Androhung eines Rückgriffs auf Atomwaffen.“