„Wir brauchen eine bessere Lenkung von Patienten“

Wichtig sei eine gute Lenkung über die Hausärzte. Bis sich das neue System in steirischen Arztpraxen bemerkbar macht, wird es aber noch dauern. „Wir stehen am Anfang eines aufwändigen Prozesses. Es wird jetzt unter Einbindung aller Beteiligten ein Konzept erstellt. Vor allem Ärzte müssen das mittragen“, so Harb.