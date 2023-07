Steirer soll Wiese gegen seinen Willen verbauen

Fein säuberlich hat Herr S. die Schreiben, Bescheide und Grundstückskarten in Klarsichthüllen geordnet. In der „Krone“-Redaktion breitet er sie auf dem Tisch aus und beginnt zu erzählen. Drei Grundstücke im südsteirischen Deutsch Goritz gehören dem Grazer Senioren, dessen Name der Redaktion bekannt ist. Einen Teil hat er schon vor fast 20 Jahren in Bauland umwidmen lassen, allerdings nie bebaut. Schließlich wollte er den Grund wieder in Freiland umwidmen und wandte sich an die Gemeinde.