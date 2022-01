Steiermark ist traurige Nummer eins beim Verbauen

2,8 Hektar steirisches Land am Tag (etwa drei Fußballfelder) waren es im Jahr 2020 laut Daten des Umweltbundesamtes, die für immer verloren gegangen sind. Im Schnitt zwischen 2018 und 2020 waren es sogar 3,3 am Tag. „Im Regierungsprogramm ist eigentlich ein Ziel von 2,5 Hektar täglich für ganz Österreich festgeschrieben“, erklärt Maria Schachinger, Expertin für Bodenschutz beim WWF. Visionär ist dieses Ziel bei Gott nicht – es existiert seit 2002. „Der Bodenverbrauch ist in den letzten 20 Jahren aber fast dreimal so stark gewachsen wie die Bevölkerung“, rechnet Schachinger vor.