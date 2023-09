Burgenländer hatte Ärger mit seiner Kaffeemaschine

Auch verbaute Teile seien verkalkt gewesen

„Ich habe das Gerät immer entkalkt. Durch die schlechte Abdichtung nach der letzten Reparatur sind aber auch verbaute Teile verkalkt, die ich gar nicht reinigen hätte können“, argumentierte der Leser in seinem Schreiben, in dem er die „Krone“ um Unterstützung in diesem Fall ersuchte.