Scheidenden Uni-Rektor zieht es jetzt ins Ausland

Seit 1990 an der JKU

All diese Funktionen bekleidete Meinhard Lukas nebenbei, sein Hauptarbeitgeber war seit 1990 - damals begann er als Studienassistent am Institut für Zivilrecht - die Johannes Kepler Universität (JKU). Seit 2015 stand der heute 53-jährige Jurist der Linzer Uni als Rektor vor, aus diesem Amt scheidet er mit Ende September aus. Am Dienstag blickte Lukas im Kepler Salon in Linz - dem „vormaligen Wohnzimmer“ des Uni-Namensgebers - auf die Entwicklung der JKU in den vergangenen acht Jahren zurück.