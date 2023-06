Linzer Digital-Uni hat jetzt endlich ihre Chefin

Und so wird Lindstaet beschrieben

„Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Lindstaedt hat mit dem Institut für Interactive Systems & Data Science (ISDS) der TU Graz und dem Know-Center (COMET) zwei Institutionen in Graz aufgebaut, die gemeinsam mehr als 250 Expert:innen zu einer kritischen Masse an Talenten bündeln und diese schlagkräftig für das österreichische Wirtschaftssystem verfügbar macht. Sie ist eine international exzellent vernetzte, interdisziplinär arbeitende Wissenschaftlerin, die seit mehr als 20 Jahren an den Schnittstellen zwischen Informatik und Anwendungsdisziplinen einerseits und zwischen Academia und Wirtschaftswelt andererseits agiert und damit wechselseitig neue Mehrwerte schafft.“