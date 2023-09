Neuer Wettskandal? + Krems behauptet Führung

Viel Staub ist in der letzten Runde in der 3. Liga aufgewirbelt worden. Mittendrin statt nur dabei - der FC Mauerwerk! Nicht nur wegen der 0:8-Pleite gegen Traiskirchen. Mauerwerk-Präsident Elnimr glaubt an einen neuen Wettskandal und hat auch schon vier Spieler freigestellt. Der Fußball stand aber im Vordergrund. Im Spitzenspiel zwischen Krems und Donaufeld gab es keinen Sieger - 1:1-Endstand. Die Highlights der Spiele gibt es natürlich bei uns im Video.