Aussteller zeigen auf Fafga in Tirol Innovationen

Zum 35. Mal geht in der Innsbrucker Messe noch bis Donnerstag die Fafga über die Bühne. Die „Tiroler Krone“ hat sich angesehen, was Hoteliers, Gastronomen und Co. alles erwartet. Auch die Besucher schilderten in einer Umfrage, wie es ihren touristischen Betrieben geht.